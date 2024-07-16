RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Підвищення цін на пальне:
скільки коштів це дасть на...

Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:07

Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизів до 2028 року з метою зрівняти їх з рівнем, що діє в ЄС.

Дивися повний текст
Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на фінансування ЗСУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:07

Дуже багато пафосу від депутата. Але цікаво, він не думав, що підвищення ціни може спонукати людей до зниження споживання пального? І все це "покращення" зійде нанівець. І крім погіршення економічного стану пересічного українця ніякого ефекту для Бюджету може не мати.
olegv
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.04.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться...
R2 » Нед 21 лип, 2024 14:20
2 244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2024 12:01
Ірина_
Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...
R2 » Вів 16 лип, 2024 16:01
3 569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2024 01:07
ivaskiv1972pt
Скільки ветеранів зараз не можуть знайти роботу
R2 » Сер 03 лип, 2024 17:11
1 397
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2024 17:11
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.