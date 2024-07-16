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Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2024 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що законопроєкт передбачає поступове підвищення акцизів до 2028 року з метою зрівняти їх з рівнем, що діє в ЄС.
Дивися повний текст Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на фінансування ЗСУ
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:07
Дуже багато пафосу від депутата. Але цікаво, він не думав, що підвищення ціни може спонукати людей до зниження споживання пального? І все це "покращення" зійде нанівець. І крім погіршення економічного стану пересічного українця ніякого ефекту для Бюджету може не мати.
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