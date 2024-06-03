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Кількість податківців потрібно
скоротити на 80%, це б...

Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:18

Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...

Пропонуємо до обговорення:
Чисельність податківців в Україні необхідно скоротити на 80%, а сплату податків зробити автоматичною через банки. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця Спілки українських підприємців, голова правління антикорупційної громадської організації «СПРОТИВ» Марія Барабаш.

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Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б зекономило мільярди для армії — експерт
R2
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