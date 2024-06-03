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Кількість податківців потрібно
скоротити на 80%, це б...

Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:18

Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...

Пропонуємо до обговорення:
Чисельність податківців в Україні необхідно скоротити на 80%, а сплату податків зробити автоматичною через банки. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця Спілки українських підприємців, голова правління антикорупційної громадської організації «СПРОТИВ» Марія Барабаш.

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Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б зекономило мільярди для армії — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:18

кількість чиновників скоротити на 80%. Цей непотріб окрім красти кошти з бюджету більше ні на що не здатен.
yiyode4540
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:50

Не лише податківців, а й усіх держслужбовців - кількість зменшити на 50 %. Фонди, страхи, статистики, прокурори, слдічі, міськ-рай-обл-держ адміністраціїї... Зняти бронь. а то в них голуба кров, оберігають їх і їхніх синочків, як ніби окрема уаста в країні.
idovhun5
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:51

не на 80 а на 95% !!!

решту має робити програма (чи банки)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:40

Re: Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...

роботы должны выполнять труд "оператора"
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