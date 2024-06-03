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Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лип, 2024 09:18
Пропонуємо до обговорення:
Чисельність податківців в Україні необхідно скоротити на 80%, а сплату податків зробити автоматичною через банки. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила співзасновниця Спілки українських підприємців, голова правління антикорупційної громадської організації «СПРОТИВ» Марія Барабаш.
Дивися повний текст Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б зекономило мільярди для армії — експерт
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R2
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Додано: Сер 24 лип, 2024 09:18
кількість чиновників скоротити на 80%. Цей непотріб окрім красти кошти з бюджету більше ні на що не здатен.
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yiyode4540
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:50
Не лише податківців, а й усіх держслужбовців - кількість зменшити на 50 %. Фонди, страхи, статистики, прокурори, слдічі, міськ-рай-обл-держ адміністраціїї... Зняти бронь. а то в них голуба кров, оберігають їх і їхніх синочків, як ніби окрема уаста в країні.
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idovhun5
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Додано: Сер 24 лип, 2024 13:51
не на 80 а на 95% !!!
решту має робити програма (чи банки)
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greenozon
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Додано: Сер 24 лип, 2024 14:40
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