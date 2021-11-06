Інвестиції в ОВДП

Для всіх, хто хоче детально розібратися із цим інструментом, ми створили ґрунтовний онлайн-курс в Академії Мінфін.
За 21 день ви навчитеся:
🔸відбирати облігації;
🔸розраховувати прибутковість та податки;
🔸захищати себе від ризиків.
У підсумку створите портфель з різних типів облігацій.
Курс допоможе вам інвестувати впевнено й заробляти на ОВДП до 19% річних у гривні та до 4,5% у валюті, що вигідніше за депозити та інвестиції у готівковий долар.
Заробляйте для себе та робіть внесок у підтримку України. Переможемо!