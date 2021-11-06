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Інвестиції в ОВДП

Інвестиції в ОВДП
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:10

Інвестиції в ОВДП

Розглядаєте інвестиції в ОВДП? Хороше рішення! Адже це не лише прибутковий, а й важливий інструмент для підтримки держави нарівні з військовими облігаціями.

Для всіх, хто хоче детально розібратися із цим інструментом, ми створили ґрунтовний онлайн-курс в Академії Мінфін.

Отримайте безплатний пробний урок за посиланням

За 21 день ви навчитеся:
🔸відбирати облігації;
🔸розраховувати прибутковість та податки;
🔸захищати себе від ризиків.

У підсумку створите портфель з різних типів облігацій.
Курс допоможе вам інвестувати впевнено й заробляти на ОВДП до 19% річних у гривні та до 4,5% у валюті, що вигідніше за депозити та інвестиції у готівковий долар.
Заробляйте для себе та робіть внесок у підтримку України. Переможемо!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 15:24

Інвестиції в ОВДП — це відповідальний вибір. Ви не лише заробляєте на своїх заощадженнях, а й підтримуєте державу, що наразі дуже важливо.

Інтерес українців до державних цінних паперів зараз дуже високий. З початку великої війни громадяни та український бізнес купили їх на понад 52 млрд грн.

👩‍💻За 3 тижні ви навчитеся відбирати облігації, розраховувати прибутковість та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з різного типу облігацій.

Отримайте безплатний пробний урок та розпочніть навчання прямо зараз

А оплатити курс зможете згодом — діє оплата частинами на все навчання 🔥
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 14.09.13
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Подякували: 1973 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:04

Ви найманий працівник і заробляєте на життя достатньо, але хотіли б мати додаткове джерело доходу? Розгляньте варіант інвестування в ОВДП.

Цей високоліквідний інструмент, що має низку переваг:

☑️ держава гарантує погашення 100% вкладених в ОВДП коштів;
☑️ дохідність ОВДП перевищує дохідність банківських депозитів: 15-19% проти 13-18%;
☑️ для інвесторів-фізосіб дохід від ОВДП оподаткуванню не підлягає;
☑️ широкий вибір термінів інвестування від місяця до понад 5 років.

Хочете зрозуміти, із чого почати та скільки можете заробляти?
Реєструйтесь на курс від Академії Мінфін

🔎 На курсі ви дізнаєтесь всі стратегії та оберете свою залежно від особистих цілей та капіталу. Також отримаєте покрокову інструкцію, як купити облігації в Україні.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4358
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1003 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
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