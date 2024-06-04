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Vodafone підвищує
ціни з 1 серпня

Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27

Vodafone підвищує ціни з 1 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Vodafone готує до підвищення вартості своїх тарифів. Зміни відбудуться вже з 1 серпня і торкнуться не лише цін, а й наповнення окремих пропозицій.

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Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27

Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює
lov2108
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Модератори: Ірина_, Модератор

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