Мобільний оператор Vodafone готує до підвищення вартості своїх тарифів. Зміни відбудуться вже з 1 серпня і торкнуться не лише цін, а й наповнення окремих пропозицій.
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Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
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Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27
Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
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Vodafone підвищує ціни з 1 серпня
Додано: Сер 24 лип, 2024 16:27
Вони ж нещодавно вже підвищували. І для чого ті гігабайти додаткові, якщо їх інет при відключенні е/е не працює
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:11
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