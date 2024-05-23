У Європейській Бізнес Асоціації розповіли, яку із моделей економічного бронювання, що обговорюються парламентом, найбільше підтримує бізнес.
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Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного бронювання
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:36
Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного...
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Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного бронювання
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:37
Вони зглузду зїхали? Де вони беруть такі цифри 20,4к грн == 500 дол. при середній зп в країні 300-400 дол.? Відірвані від реальності чи мешкають на іншій планеті?
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