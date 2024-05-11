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Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:40
Пропонуємо до обговорення:
Україні багато військовозобов’язаних стикається з проблемою, коли неможливо записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це пов’язано з декількома факторами.
Дивися повний текст Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК: основні причини
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