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Топ-10 місць для комфортного життя на пенсії з бюджетом...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Вихід на пенсію — це час для відпочинку, подорожей і насолоди плодами своєї праці. Однак зростаюча вартість життя може стати перешкодою для підтримки бажаного способу життя. У світі існує багато безпечних і доступних місць, де пенсіонери можуть комфортно жити менш ніж на $3 000 на місяць.
Дивися повний текст Топ-10 місць для комфортного життя на пенсії з бюджетом менше $3 000 на місяць
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