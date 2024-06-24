Україна за рік може виробляти понад три мільйони дронів. Для цього в держави є достатні виробничі спроможності та співпраця з міжнародними партнерами.
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Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:39
Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік
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Україна може виробити понад три мільйони дронів на рік
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