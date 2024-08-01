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Витяг з Резерв+: чому можуть
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Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:20

Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з...

Пропонуємо до обговорення:
4,7 мільйона українських військовозобов’язаних в обумовлений законом 60-денний термін оновили свої дані та отримали відповідний витяг.

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Витяг з Резерв+: чому можуть виникнути проблеми з документами
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