Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з непрацюючими кредитами
Дивися повний текст
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з непрацюючими кредитами
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:16
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з непрацюючими кредитами
Додано: Вів 06 сер, 2024 11:16
Уже создавали такого типа банк на базе Родовид банка. Ничего с этой затеи не вышло и банк вскоре ликвидировали
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|