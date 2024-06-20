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Що таке bad bank: Гетманцев
розповів, що робити з...

Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:16

Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...

Пропонуємо до обговорення:
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з непрацюючими кредитами

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Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з непрацюючими кредитами
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 11:16

Уже создавали такого типа банк на базе Родовид банка. Ничего с этой затеи не вышло и банк вскоре ликвидировали
noxfox70
 
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