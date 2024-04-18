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Як перевіряють перекази з карток українців
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2024 20:01
Пропонуємо до обговорення:
В Україні банки уважно вивчають всі банківські операції клієнтів. Під час фінансового моніторингу зважають не тільки на те, чи це типова для клієнта операція, а також на місце роботи та іншу інформацію про клієнта.
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Amid