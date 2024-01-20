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Як змінились заробітна плата
і працевлаштованість...

Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 07:57

Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зростає рівень працевлаштованості. Зростають і доходи українців.

Дивися повний текст
Як змінились заробітна плата і працевлаштованість українців з початку війни — результати дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 08:12

Re: Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...

из личного опыта - после 50 ты нах никому не нужен, даже формально на собеседование НИКУДА не приглашают.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 08:16

Re: Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...

Примат написав:из личного опыта - после 50 ты нах никому не нужен, даже формально на собеседование НИКУДА не приглашают.
Неправда, в ЗСУ беруть;)
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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