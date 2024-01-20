В Україні зростає рівень працевлаштованості. Зростають і доходи українців.
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Як змінились заробітна плата і працевлаштованість українців з початку війни — результати дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 07:57
Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...
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Як змінились заробітна плата і працевлаштованість українців з початку війни — результати дослідження
Додано: Сер 14 сер, 2024 08:12
Re: Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...
из личного опыта - после 50 ты нах никому не нужен, даже формально на собеседование НИКУДА не приглашают.
Додано: Сер 14 сер, 2024 08:16
Re: Як змінились заробітна плата і працевлаштованість...
Неправда, в ЗСУ беруть;)
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