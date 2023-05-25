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Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов’язкового виведення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2024 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee, яка є досить популярною в Україні, змінила свою політику щодо користувачів. Це стало серйозним викликом для українців.
Дивися повний текст Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов’язкового виведення коштів для українців
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