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Buy Me a Coffee змінив дедлайн
обов’язкового виведення...

Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов’язкового виведення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:03

Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов’язкового виведення...

Пропонуємо до обговорення:
Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee, яка є досить популярною в Україні, змінила свою політику щодо користувачів. Це стало серйозним викликом для українців.

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Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов’язкового виведення коштів для українців
R2
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