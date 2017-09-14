WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти

По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.

Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.

Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.

Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.

Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.

Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.