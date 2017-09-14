RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:33

  Xenon написав:х... высралось..

❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.

«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против


Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:45

  unicdima написав:Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.


Да.
Занял красивую позу,типа та пофигу.
И "динамика" -не устраивает. Устраивала бы-никто бы и не разговаривал.
Зеля не подпишет.
Война очень надолго.
"Не думайте о том, чего не произойдет при вашей жизни" (с)
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:32

  unicdima написав:
  Xenon написав:х... высралось..

❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.

«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против да, америкоси партнери не тільки наші


Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:43

А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:49

Звідки 2 млн ветеранів вернуться?

  M-Audio написав:А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.

Звідки вернуться 2 млн ветеранів, якщо ЗСРФ стільки не має? Він що "демілітаризує" їх під нуль в мінус?

ШІ:
Штатная численность Вооружённых сил Российской Федерации (ВC РФ) установлена в количестве 2 389 130 единиц, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Эта цифра была увеличена в сентябре 2025 года указом президента.
Общая штатная численность: 2 389 130 единиц.
Численность военнослужащих: 1 500 000 человек.
Причина увеличения: Указ президента от сентября 2025 года, которым была увеличена штатная численность на 180 000 человек.
Предыдущее увеличение: В декабре 2023 года численность военнослужащих была увеличена до 1,32 миллиона человек.
