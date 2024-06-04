Податковий законопроєкт № 11 416 планують доопрацювати перед тим, як подати на розгляд парламенту.
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Влада відтермінувала підвищення податків та планує збільшити ПДВ. Нові ключові зміни
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Додано: Вів 20 сер, 2024 14:48
Влада відтермінувала підвищення податків та планує...
Пропонуємо до обговорення:
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Влада відтермінувала підвищення податків та планує збільшити ПДВ. Нові ключові зміни
Додано: Вів 20 сер, 2024 14:48
що буде якщо через більшення податку всі фоби перестануть існувати.великий бізнес попаде на межу банкрутства
Додано: Вів 20 сер, 2024 15:20
податки треба змінюват и для підтрими бізнесу в зонах ризику а тим у кого не має ризиків трохи збільшит и в розумних термінах оподаткувангня
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:47
Re: Влада відтермінувала підвищення податків та планує...
обидно, что на большее не хватает знаний
Додано: Сер 21 сер, 2024 08:51
Re: Влада відтермінувала підвищення податків та планує...
'''Для фізосіб ставка податку збільшиться з 1,5% до 5%. Для ФОПів: третя група сплачуватиме 1% від доходу, а решта груп — 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць. За нинішнього рівня мінімальної зарплати (8000 грн) платити доведеться 800 грн на місяць.''
Тобто для ФОП 3гр податок зменшили з 5% до 1% чи це про ВЗ?
Додано: Сер 21 сер, 2024 09:44
Re: Влада відтермінувала підвищення податків та планує...
Це тільки про ВЗ. У ФОП його раніше взагалі не було
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