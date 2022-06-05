Законодавчі зміни щодо мобілізації мали б унеможливити всі протизаконні дії з боку представників ТЦК і поліції. Але на практиці «бусифікація» триває.
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Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката
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Додано: Суб 24 сер, 2024 22:44
Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката
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Дивися повний текст
Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката
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