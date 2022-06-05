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Які дії ТЦК при затриманні є
законними — пояснення адвоката

Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:44

Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката

Пропонуємо до обговорення:
Законодавчі зміни щодо мобілізації мали б унеможливити всі протизаконні дії з боку представників ТЦК і поліції. Але на практиці «бусифікація» триває.

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Які дії ТЦК при затриманні є законними — пояснення адвоката
R2
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