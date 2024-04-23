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США оновить дизайн долара:
які зміни чекають на...

США оновить дизайн долара: які зміни чекають на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 01:06

США оновить дизайн долара: які зміни чекають на...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки планують змінити дизайн банкнот долара в прагненні зменшити ризики підробок. Оновлення буде відбуватися поетапно з 2026 року.

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США оновить дизайн долара: які зміни чекають на американську валюту та коли
R2
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