Кабінет міністрів змінив порядок повідомлення Державній податковій службі про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.
Дивися повний текст
Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про домашніх працівників
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:53
Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про домашніх працівників
Додано: Вів 27 сер, 2024 12:53
Україна повинна ввести прогресивну систему податків, як у країнах Європи. А то виходить що Порошенко і Ахметов в нас платять податків менше чим двірник дядя Вася (в процентах). Так ніколи грошей в бюджеті не буде.
Додано: Вів 27 сер, 2024 13:13
Next time:
"Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про домашніх тварин "
|