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Чого очікувати від
опалювального сезону

Чого очікувати від опалювального сезону
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:29

Чого очікувати від опалювального сезону

Пропонуємо до обговорення:
Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.

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Чого очікувати від опалювального сезону
R2
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