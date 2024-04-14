Новий опалювальний сезон буде мати свої виклики та загрози. Однак Україна його пройде, забезпечуючи себе газом власного видобутку.
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Чого очікувати від опалювального сезону
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 12:29
Чого очікувати від опалювального сезону
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Чого очікувати від опалювального сезону
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