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В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.
Дивися повний текст В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
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Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22
Поки не запровадять принцип "не воруй або сідай"
А ще обов'язковий принцип, "якщо хтось колись вбивав чеченців, то це не надає йому права кошмарити бізнес чи випускати з країни зрадників"
Ну і на останок обов'язково "якщо ти покриваєш того хто вбивав чеченців та інших "ефективних менеджерів" та нічого не можешь зробити у Покровську - геть з президентів"
без цього все муйня.
Востаннє редагувалось salvydas
в Сер 28 сер, 2024 18:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 28 сер, 2024 18:29
Різні законопроекти про економічне бронювання подали ще 2,5 місяці тому. В комітеті досі читають два листочки А4
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Додано: Сер 28 сер, 2024 18:32
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