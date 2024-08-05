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В Україні запровадять принцип
«воюй або працюй», — Шмигаль

В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22

В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.

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В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:22

Поки не запровадять принцип "не воруй або сідай"
А ще обов'язковий принцип, "якщо хтось колись вбивав чеченців, то це не надає йому права кошмарити бізнес чи випускати з країни зрадників"
Ну і на останок обов'язково "якщо ти покриваєш того хто вбивав чеченців та інших "ефективних менеджерів" та нічого не можешь зробити у Покровську - геть з президентів"
без цього все муйня.
Востаннє редагувалось salvydas в Сер 28 сер, 2024 18:40, всього редагувалось 2 разів.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:29

Різні законопроекти про економічне бронювання подали ще 2,5 місяці тому. В комітеті досі читають два листочки А4
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:32

Re: В Україні запровадять принцип «воюй або працюй», — Шмига

Одно из двух
flyman
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