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Вступна кампанія 2024: які спеціальності в українських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Інформаційна система «Вступ.Освіта.ua» склала рейтинг спеціальностей, на які абітурієнти найбільше подавали заяв на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» (магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).
Дивися повний текст Вступна кампанія 2024: які спеціальності в українських вишах очолили рейтинг
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Додано: Сер 28 сер, 2024 20:56
А де фармація з 25 заявами ?
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