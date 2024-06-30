RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що таке «білий» долар і чи
існують якісь винятки для нього

Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34

Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього

Пропонуємо до обговорення:
Обмін валют в Україні — це процес з конкретними правилами. Проте періодично можуть виникати питання щодо дійсності тих чи інших банкнот, або невідомих термінів.

Дивися повний текст
Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100092
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34

Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
l_e_x
 
Повідомлень: 135
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що таке bad bank: Гетманцев розповів, що робити з...
R2 » Вів 06 сер, 2024 11:16
3 650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2024 13:14
BIGor
Закладено долар до 47 гривень: як курс вплине на...
R2 » Чет 11 лип, 2024 20:21
1 388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2024 20:21
summacut
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2 » Нед 30 чер, 2024 07:31
1 866
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 чер, 2024 16:18
Alliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5665)
31.08.2024 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.