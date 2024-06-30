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Що таке «білий» долар і чи
існують якісь винятки для нього

Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34

Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього

Пропонуємо до обговорення:
Обмін валют в Україні — це процес з конкретними правилами. Проте періодично можуть виникати питання щодо дійсності тих чи інших банкнот, або невідомих термінів.

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Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для нього
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:34

Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:30

  l_e_x написав:Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія


за пару років будуть нові купюри баксів

то що виходить буде 4 курси???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:44

  greenozon написав:
  l_e_x написав:Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія


за пару років будуть нові купюри баксів

то що виходить буде 4 курси???
Ви щось знаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:46

Re: Що таке «білий» долар і чи існують якісь винятки для ньо

  greenozon написав:за пару років будуть нові купюри баксів

У меня уже есть в наличии новенькие 21г. 13г. уже отстой))
Пока лучше держать в сундуке евро. :P
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:20

  Investor_K написав:
  greenozon написав:
  l_e_x написав:Обмінки навіть у своїх каналах та оголошеннях відкрито пишуть, що ціна "білого" і "синього" різна, 1996 рік це взагалі третя категорія


за пару років будуть нові купюри баксів

то що виходить буде 4 курси???
Ви щось знаєте?


уже весь світ знає а ви ще спите :)


https://www.bep.gov/currency/currency-redesign
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:21

greenozon
 
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