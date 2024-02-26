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Стартував національний
кешбек: відсьогодні кожен...

Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30

Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

Пропонуємо до обговорення:
Так, 10% компенсації отримає кожен покупець українських товарів відсьогордні.

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Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен покупець українських товарів отримає 10% компенсації
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30

Не зрозуміло...
Якщо у мене картки, наприклад, пяти банків, значить мені треба заводити 5 карток для кешбеку у кожному банку?
Тому що у додатках банків прийшли пропозиції про відкриття картки для кешбеку і пропонується вибрати рахунки, з яких буде здійснюватись купівля товарів. І ці рахунки тільки кожного одного конкретного банку.
Я думав, буде одна картка для кешбеку, куда буде зараховуватись кешбек з усіх моїх карток українських банків...

Також не зрозуміло, для чого:
"Оновити мобільний застосунок Дія до найновішої версії та обрати послугу «Національний кешбек». У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек."
якщо із інформації/пропозиції із банківського додатку достатньо створити картку і вказати рахунки і все.

Чи можна вищевказану дію виконати у веб-версії Дії?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:51

Re: Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

Приват написав "відкриваючи картку для кешбеку Ви погоджуєтесь передавати дані з усіх рахунків". Тобто поки не відкрив картку - дані в безпеці?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 19:25

Практичний досвід. Спойлер: реалізація через ж*пу

Шари багато не буває. Але якщо шару пропонує держава - гріх не скористатися ;)

До середини дня 2.09.2024 жоден із банків, що беруть участь у програмі, не зміг відповісти, коли ж можна буде оформити картку.
Й додаток "Дія" не обіцяв нічого гарного.
У фінустановах пропонували почекати до кінця доби.
Ближче 14ої години "прилетіло" оновлення додатку "Дія", де в розділі "Сервіси" знаходиться пункт "Національний кешбек". Серед представлених банків пропонують обрати той, де буде зручно отримувати послугу.

Додаток ПУМБу запропонував обрати рахунки, які "скануватимуться" для перевірки операцій купівлі. Картка успішно додана до гугл-гаманця.

Банк "Глобус". Я довго не міг зрозуміти, чому на форумі за фінустановою чіткою закріпилося призвісько "жлобус". Тепер зрозумів. Звернувся на гарячу лінію із запитанням: чи нараховуватиметься подвійний кешбек за наявності картки "Національного кешбеку" - тобто від самого банку (якщо обрати на початку місяця відповідну категорію), ну, і від самої програми держави. Операторка Наталія, 5 хвилин бивши себе ратицями у груди, мене переконувала, що "ні, банк не нараховуватиме подвійного кешбеку, адже за товари я маю розраховуватися не банківською карткою, а кешбечною". На моє додаткове питання, якщо зараз на кешбечній картці буде 0,00 грн, то як же зможу розрахуватися, адже поповнити кешбечну картку державної програми (як і перерахувати кудись гроші) просто заборонено умовами. Пані Наталія попросила кілька хвилин на уточнення. Після 15 хвилин музика в слухавці обірвалася - зв'язок втратився.
Я вжив другої спроби на уточнення інфромації. Інша операторка повідомила протилежну інформацію - банк нараховуватиме подвійний кешбек при розрахунку саме банківською (не кешбечною) карткою.
Додаток банку не запитував у мене, які рахунки "скануватимуться".
При додаванні картки до гугл-гаманця отримав відмову від банку, але за хвилину картка з'явилася активованою і додатку, і в гаманці.

Сама програма. Як же дізнатися - які товари беруть в ній участь. Мені, як споживачеві, просто було би ввести штрихкод в якусь форму, або просканувати куар-код. Але ніт, українець має страждати. Розробники програми пропонують завантажити список товарів, в якому майже 39 тисяч артикулів (!!!), і пошукати самому...

Однак для тесту був придбаний товар зі штрих-кодом 4823077613630. Завтра перевірю нарахування національного кешбеку.
valweb
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 19:44

Re: Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

.
.
Без Дії ніяк?
Паперові паспорти пролітають?
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:05

Re: Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

  Bobua написав:Паперові паспорти пролітають?

Мамі Дію зареєстрував через Приват24 ще давним-давно, все спрацювало з кешбеком і з паперовим паспортом.
Дюрі-бачі
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