Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

Додано: Пон 02 вер, 2024 19:25

Шари багато не буває. Але якщо шару пропонує держава - гріх не скористатисяДо середини дня 2.09.2024 жоден із банків, що беруть участь у програмі, не зміг відповісти, коли ж можна буде оформити картку.Й додаток "Дія" не обіцяв нічого гарного.У фінустановах пропонували почекати до кінця доби.Ближче 14ої години "прилетіло" оновлення додатку "Дія", де в розділі "Сервіси" знаходиться пункт "Національний кешбек". Серед представлених банків пропонують обрати той, де буде зручно отримувати послугу.Додаток ПУМБу запропонував обрати рахунки, які "скануватимуться" для перевірки операцій купівлі. Картка успішно додана до гугл-гаманця.Банк "Глобус". Я довго не міг зрозуміти, чому на форумі за фінустановою чіткою закріпилося призвісько "жлобус". Тепер зрозумів. Звернувся на гарячу лінію із запитанням: чи нараховуватиметься подвійний кешбек за наявності картки "Національного кешбеку" - тобто від самого банку (якщо обрати на початку місяця відповідну категорію), ну, і від самої програми держави. Операторка Наталія, 5 хвилин бивши себе ратицями у груди, мене переконувала, що "ні, банк не нараховуватиме подвійного кешбеку, адже за товари я маю розраховуватися не банківською карткою, а кешбечною". На моє додаткове питання, якщо зараз на кешбечній картці буде 0,00 грн, то як же зможу розрахуватися, адже поповнити кешбечну картку державної програми (як і перерахувати кудись гроші) просто заборонено умовами. Пані Наталія попросила кілька хвилин на уточнення. Після 15 хвилин музика в слухавці обірвалася - зв'язок втратився.Я вжив другої спроби на уточнення інфромації. Інша операторка повідомила протилежну інформацію - банк нараховуватиме подвійний кешбек при розрахунку саме банківською (не кешбечною) карткою.Додаток банку не запитував у мене, які рахунки "скануватимуться".При додаванні картки до гугл-гаманця отримав відмову від банку, але за хвилину картка з'явилася активованою і додатку, і в гаманці.Сама програма. Як же дізнатися - які товари беруть в ній участь. Мені, як споживачеві, просто було би ввести штрихкод в якусь форму, або просканувати куар-код. Але ніт, українець має страждати. Розробники програми пропонують завантажититоварів, в якому майже 39 тисяч артикулів (!!!), і пошукати самому...Однак для тесту був придбаний товар зі штрих-кодом 4823077613630. Завтра перевірю нарахування національного кешбеку.