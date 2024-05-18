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Президент підписав закон,
який спрощує ведення бізнесу

Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:25

Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.

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Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:25

Все брехня, гаунянцев проштовхує збільшити в 3 рази кількість місячних звітів для всіх підприємств, під соусом підвищення війскового збору. Оце їх реальне "покращення" умов ведення бізнесу, а ні ця порожнина.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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