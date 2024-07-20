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Як зміняться податки з жовтня

Як зміняться податки з жовтня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:38

Як зміняться податки з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
З жовтня 2024 року в Україні планується запровадити широкий пакет податкових змін, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб — найманих працівників та ФОП

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Як зміняться податки з жовтня
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:24

Після війни податки зменшаться?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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