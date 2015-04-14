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Про стан мікро-, малого й середнього бізнесу
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Чет 05 вер, 2024 12:40
Южаніна Ніна Петрівна
Понад 60% представників стикнулися з суттєвим погіршенням економічних та фінансових показників.
📊 Про це свідчить дослідження «Стійкість українського бізнесу під час повномасштабного вторгнення» від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
🔸 Майже 72% підприємств стикнулися зі зростанням собівартості продукції та послуг.
🔸 Близько 61% підприємств взагалі не інвестують у розвиток через брак коштів.
🔸 Понад 60% малого й середнього бізнесу констатували зменшення показників виробництва, продажів та кількості клієнтів.
🔸 Більш як 33% респондентів у прифронтових та майже 30% в інших областях України повідомили про суттєві втрати.
🔸 Майже 20% опитаних бізнесів перебувають на межі закриття.
Найскладніша ситуація – у прифронтових областях.
Найгірша – в сегменті мікро- та малого бізнесу.
Ну що ж, підвищення податків на часі⁉️
Скільки ще можна маніпулювати цифрами, показниками, прогнозами, стратегіями
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Ірина_
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Додано: Пон 13 січ, 2025 15:35
Олег Гетман
Українські провідні бізнес асоціації МСБ опублікували спільні топ10 пріоритетів бізнес-спільноти на 2025 рік:
1. Стимулювати відновлення економіки через збереження підприємництва та відновлення людського капіталу, зокрема:
- запровадити прозорі та ефективні механізми відшкодування збитків бізнесу, завданих війною;
- реалізувати державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та їх співробітників
- запровадити інвестиційні та бізнес-візи, спростити міграційне законодавство;
- стимулювати відмову українського бізнесу від російського програмного забезпечення;
- впровадити програму стимулювання вступу до українських університетів для абітурієнтів за кордоном, задля збереження потенціалу для повернення людського капіталу до України;
- забезпечити програми стимулювання та підтримки працевлаштування ветеранів (УБД) для роботодавців
2. Забезпечити прозорість та ефективність роботи контролюючих органів та органів правопорядку:
- відновити прозорі конкурси та громадський контроль за відкритими конкурсами на всі державні посади;
- забезпечити ризикоорієнтований підхід до перевірок суб’єктів господарювання.
3. Перезавантажити Державну податкову службу (ДПС), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державну митну службу (ДМС), Нацполіцію, Службу фінмоніторингу
- обрати на прозорих конкурсах із достатнім строком на висунення кандидатур нове керівництво БЕБ, ДМС, ДПС, Нацполіції, Служби фінмоніторингу – комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів;
- переатестувати всіх працівників цих органів комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів, встановити гідну оплату праці з метою зниження корупційних ризиків;
- створити якісні показників ефективності, щоб моніторити діяльність та ефективність роботи БЕБ, ДПС, ДМС, Нацполу (ПЗУ №12359 та №12360).
4. Продовжити та завершити судову реформу, забезпечити верховенство права
- завершити реформу системи адміністративного судочинства;
- здійснити перехід на цифрове судочинство;
- забезпечити судовий захист прав інвесторів та власників, враховуючи вплив бойових дій на цивільні правовідносини.
5. Забезпечити інклюзивний діалог між владою, бізнесом та громадянським суспільством
- включити обов’язкові консультації з представниками бізнес-спільноти у процесі прийняття змін у регуляторній та податковій сферах;
- проводити аналіз та розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави під час реєстрації законопроєктів у Верховній Раді України;
- проводити обов’язкові публічні консультації перед запровадженням законодавчих змін.
6. Зберегти поточну спрощену систему оподаткування та сприяти законній діяльності мікро- та малого бізнесу
- зберегти поточну спрощену систему оподаткування, як одну з небагатьох перваг нашої країни;
- перейти до ризик-орієнтованої фіскалізації на заміну широкій фіскалізації 2 та 3 групи ЄП;
- законодавчо впровадити чіткі критерії трудових відносин, для відокремлення фрілансу від трудових відносин;
- забезпечити співмірну відповідальність для торговців, що працюють без оформлення документів;
7. Реформувати податкову систему та митне законодавство
- встановити граничні терміни блокування податкових накладних, забезпечити виконання судових рішень щодо блокувань;
- модифікувати податок на нерухоме майно відповідно до європейської моделі (оподаткування від ринкової або квазі-ринкової вартості активу);
- замінити податок на прибуток податком на виведений капітал;
- знизити сукупне податкове навантаження на фонд оплати праці до показника 25%;
- запровадити механізм відсоткового відрахування від прямих податків на підтримку неприбуткових організацій;
знизити загальнодержавні видатки до 35% від ВВП після завершення воєнного стану.
Оновити митне законодавство, зокрема:
- забезпечити автоматичний обмін інформацією з країнами, що є найбільшими торговими партнерами України;
- мінімізувати дискрецію контролюючих органів, забезпечивши наявність єдиної тарифної сітки для всіх митниць, яка наповнюється даними від провідних профільних бізнес-асоціацій;
- перейти до європейської моделі оподаткування міжнародних посилок (One stop shop)
8. Демонополізувати ринок платіжних послуг
- врегулювати ставки еквайрингу – гармонізувати національне законодавство з законодавством ЄС (ПЗУ №5734);
- запровадити можливість створення державних електронних сервісів приватними суб’єктами;
- мінімізувати кількість комунальних та державних підприємств;
визначити крос-галузеві монополії на ринку вугілля та електроенергії, створити умови їх примусового поділу;
стимулювати видобуток газу та спростити доступ до галузі газовидобутку;
9. Прозоро та ефективно приватизувати всі не стратегічні підприємства у 2025-2026 роках
10. Сприяти дебюрократизації, дерегуляції та стимулювати внутрішню та зовнішню чесну конкуренцію:
- імплементувати Стратегію економічної безпеки 2025, Стратегію розвитку МСБ 2027, Національну економічну стратегію 2030, зокрема: вдосконалити законодавство про публічні закупівлі, вирівняти тендерні умови для платників і неплатників ПДВ на ProZorro, забезпечити громадський контроль в публічних закупівлях та запровадити інститут незалежних експертів, забезпечити МСБ доступним фінансовим ресурсом, прискорити цифровізацію економіки України, адаптувати українське законодавство щодо агровольтаїки, створити в Україні ефективні ринки акціонерного та боргового капіталу, а також ринку деривативних контрактів тощо;
- вдосконалити механізми публічно-приватного партнерства (ПЗУ №7508);
- впровадити регуляторне правило «one in – two out»: введення з боку держави будь-якого нового регулювання має супроводжуватися скасуванням як мінімум двох чинних регулювань порівняної вартості;
- прийняти спеціальне законодавство щодо саморегулівних організацій;
- укласти Угоду АСAА щодо доступу українських товарів до ринку ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, яка передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;
- спростити ведення документообігу для малого та середнього бізнесу, забезпечити необов’язковість актів виконаних робіт/послуг, перехід до моделі інвойсів;
- забезпечити захист прав учасників кримінального провадження, встановлення нормативних запобіжників щодо тиску на бізнес з боку правоохоронних органів (ПЗУ №10440-2, 10440-3).
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Ірина_
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