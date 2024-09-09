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Finance.ua: Заблокували
можливість поповнення картки,...

Finance.ua: Заблокували можливість поповнення картки,...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 13:29

Finance.ua: Заблокували можливість поповнення картки,...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про причини такого випадку та що робити клієнту
Поширений випадок, коли банки блокують можливість використання клієнтських коштів (забороняють розраховуватися карткою, відправляти платежі в інші банки тощо. – Ред.). Але що робити, якщо ситуація діаметрально протилежна, і банк заблокував можливість поповнення картки, але залишив можливість розраховуватися? Finance.ua розібрався в цьому питанні.

Дивися повний текст Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити
D2
 
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