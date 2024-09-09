Finance.ua: Заблокували можливість поповнення картки,...

Розповідаємо про причини такого випадку та що робити клієнту
Поширений випадок, коли банки блокують можливість використання клієнтських коштів (забороняють розраховуватися карткою, відправляти платежі в інші банки тощо. – Ред.). Але що робити, якщо ситуація діаметрально протилежна, і банк заблокував можливість поповнення картки, але залишив можливість розраховуватися? Finance.ua розібрався в цьому питанні.
Дивися повний текст Заблокували можливість поповнення картки, але залишили можливість розраховуватись: що робити