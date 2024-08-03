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Як оформити допомогу на
опалювальний сезон з 1 жовтня

Як оформити допомогу на опалювальний сезон з 1 жовтня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:08

Як оформити допомогу на опалювальний сезон з 1 жовтня

Пропонуємо до обговорення:
Більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон в Україні отримають їх автоматично. Однак, деяким категоріям громадян доведеться подавати нову заяву до Пенсійного фонду, починаючи з 1 вересня 2024 року.

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Як оформити допомогу на опалювальний сезон з 1 жовтня
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