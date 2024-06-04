У серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.
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Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28
Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася...
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Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:33
отказываться нет, но например скоро ремонт будет стоить дороже самого помещения, потому что инфляция неравномерная. Ирина давайте голосовалку по каким именно группам товаров люди ощущают инфляцию
еда
бытовая химия
медикаменты
комун.услуги
топливо, такси и проезд в транспорте
развлечения
одежда
путешествия
бьюти услуги
аренда недвижимости
образование
медицинские услуги
услуги связи, почта
мебель, бытовая техника
материалы для ремонта квартиры
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:44
Если раньше у меня с аренды оставался запас после всех этих покупок 5 тыс дол. в год, то сейчас уже 2тыс. дол. Стоимость аренды нет возможности повысить, т.к. арендаторы не потянут выше из за света и др. расходов.
Если и далее будет такая ситуация на рынке недвиж., то через год аренды хватит только на еду. Про ремонты в помещ. и о развитие этого бизнеса можно тогда забыть.
Додано: Сер 11 вер, 2024 11:54
аренда переживает не лучшие времена из-за оттока людей заграницу. Открываю аренду конкурентов по коммерции, там дорогие ремонты а цена аренды 5 копеек.
Пусть ещё UA выскажется.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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