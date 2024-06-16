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Довідка про закриття
кредиту: як її отримати

Довідка про закриття кредиту: як її отримати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:28

Довідка про закриття кредиту: як її отримати

Пропонуємо до обговорення:
Що необхідно для того, щоб переконатись, чи дійсно ваш договір закритий та відсутня заборгованість по кредиту.

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Довідка про закриття кредиту: як її отримати
R2
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