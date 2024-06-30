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Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 вер, 2024 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, то не буде причин для Нацбанку відходити від режиму керованої гнучкості. Цей режим передбачає плавну девальвацію гривні, під контролем НБУ.
Дивися повний текст Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро — думка економіста
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R2
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Додано: Сер 25 вер, 2024 08:34
Це такі пропогандисти гниди експерти, самі купують, а іншим радять не купляти
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parash1953
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