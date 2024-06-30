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Чи доречно зараз обмінювати
гривні на долари і євро —...

Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро —...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:34

Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, то не буде причин для Нацбанку відходити від режиму керованої гнучкості. Цей режим передбачає плавну девальвацію гривні, під контролем НБУ.

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Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро — думка економіста
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 08:34

Це такі пропогандисти гниди експерти, самі купують, а іншим радять не купляти
parash1953
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:33

Опять же для чего нужна валюта. Если покупать недв., машину, то тогда надо собирать у.е. Если деньги на покушать, то тогда на депозиты грн.
Игорь Алексеевич
 
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