RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які зарплати отримують
працівники ТЦК

Які зарплати отримують працівники ТЦК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:30

Які зарплати отримують працівники ТЦК

Пропонуємо до обговорення:
Близько 90% співробітників територіальних центрів комплектування — це військові, які були поранені на війні. Зарплата у ТЦК є зазвичай меншою за 30 тисяч гривень.

Дивися повний текст
Які зарплати отримують працівники ТЦК
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100137
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:30

50тыс у них зарплата, причём это минимум
amoin808
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:58

Re: Які зарплати отримують працівники ТЦК

amoin808 написав:50тыс ...
доларів
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:26

  amoin808 написав:50тыс у них зарплата, причём это минимум

А може більше?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:57

Re: Які зарплати отримують працівники ТЦК

У солдата оклад 20-22 000 грн. Може за посаду трішки додають. Так що-вірогідніше за все, так і є: не більше 30 000 грн.

50 тищ може бути з урахуванням премії-додаткової винагороди.Бойових так названих...
uapavlograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:36

Re: Які зарплати отримують працівники ТЦК

Им есче и платят ... :twisted:
a77
 
Повідомлень: 93
З нами з: 11.01.24
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середні зарплати в країнах Європи
R2 » П'ят 20 вер, 2024 19:07
7 1016
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 11:41
Примат
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
R2 » Вів 27 сер, 2024 11:56
5 746
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2024 09:07
Hennady
Для підвищення зарплати вчителям удвічі потрібні...
R2 » Вів 27 сер, 2024 10:55
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2024 10:55
oknerbob

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12844)
04.10.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.