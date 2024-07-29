Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято.
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Уряд підтримав економічне бронювання
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:14
Уряд підтримав економічне бронювання
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Дивися повний текст
Уряд підтримав економічне бронювання
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