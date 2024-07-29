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Уряд підтримав
економічне бронювання

Уряд підтримав економічне бронювання
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:14

Уряд підтримав економічне бронювання

Пропонуємо до обговорення:
Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято.

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Уряд підтримав економічне бронювання
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:38

Re: Уряд підтримав економічне бронювання

Скільки треба заробляти щоб мати таке бронювання?
Investor_K
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