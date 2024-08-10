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Податки для резидентів Дія.
City можуть підвищити

Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:09

Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити

Пропонуємо до обговорення:
Податки для компаній-резидентів Дія. City будуть підвищені на рівні з іншими секторами економіки.

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Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
R2
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те про що всі говорили з самого початку - з початку в стойло потім стрижка, все інше це відговорки бо нашій державі повірити це себе обманути, так було, є і нажаль буде
dotster
 
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