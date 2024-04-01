RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Безпека у китайських
авто: що змінилось

Безпека у китайських авто: що змінилось
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:11

Безпека у китайських авто: що змінилось

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з дослідженням американської компанії J.D. Power, протягом останніх трьох років китайські автомобільні бренди суттєво скоротили розрив у якості з міжнародними брендами, авто яких виготовляються у КНР.

Дивися повний текст
Безпека у китайських авто: що змінилось
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100137
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla вже не лідер: названо найпопулярніші авто в Європі...
R2 » Пон 22 лип, 2024 11:01
1 310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2024 11:01
reshetnikov_app
Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок
R2 » Пон 29 кві, 2024 16:57
4 2282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 23:05
unicdima
Шведський концерн зупинить потік китайських...
R2 » Пон 01 кві, 2024 14:33
2 615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 16:42
g5363153

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.