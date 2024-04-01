|
|
Безпека у китайських авто: що змінилось
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з дослідженням американської компанії J.D. Power, протягом останніх трьох років китайські автомобільні бренди суттєво скоротили розрив у якості з міжнародними брендами, авто яких виготовляються у КНР.
Дивися повний текст Безпека у китайських авто: що змінилось
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100137
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор