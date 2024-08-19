Станом на зараз, більшість громадян не сплачує податки з чайових. Однак, з погляду закону ці грошові надходження є доходом, що оподатковується/
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Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев
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Додано: Суб 12 жов, 2024 08:13
Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових —...
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Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових — Гетманцев
Додано: Суб 12 жов, 2024 11:22
Re: Офіціанти мають сплачувати податок зі своїх чайових —...
А судді та правоохоронці повинні сплачувати податки зі своіх чайових? Чи лише офіціанти?
Додано: Суб 12 жов, 2024 11:58
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