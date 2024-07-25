Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГКХ) за 3,93 млрд грн.
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Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда
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Додано: Пон 14 жов, 2024 02:44
Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію...
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Дивися повний текст
Фонд держмайна продав Об’єднану гірничо-хімічну компанію за понад ₴3,9 мільярда
Додано: Пон 14 жов, 2024 02:45
Продали за копійки стратигічну сировину.Москалі радіють.Скоро отримаємо титан назад у вигляді ракет.Зелені ідіоти
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