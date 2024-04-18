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Світові акції виробників
мікрочипів втратили $420 мільярдів

Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:43

Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори в акції чипів стикаються з новим викликом після того, як стриманий прогноз ключового постачальника обладнання ASML Holding NV спричинив глобальне падіння в цьому секторі.

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Світові акції виробників мікрочипів втратили $420 мільярдів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 23:43

Що за маячня для хом'яків?...

Мікрочіповий сектор світової економіки здешевів на 400 мільярдів після того, як ASML знизив верхню планку прибутку на 5 мільярдів.

Боляче навіть читати, не тк що осмислювати.

Реальність: ВСІ світові індекси помітно здешевіли після того як топові банки та інвестфонди вирішили зафіксувати частину прибутків, накопичених за останні роки (хтось почав крупний розпродаж, інші вирішили не зволікати і теж перестрахувались).

Тим часом потік не оптимістичних новин від техно гігантів нічим не відрізняється від звичайного. У когось трішки змінились прогнози... Яка трагедія для інвесторів! Саме це й спричинило панічний розпродаж, авжеж!
kolodka_eduard
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