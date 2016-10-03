Італійський автовиробник Ferrari NV представив свій перший за одинадцять років новий суперкар F80, вартість якого становить 3,6 мільйона євро.
Дивися повний текст
Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар вартістю €3,6 мільйона
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 жов, 2024 23:25
Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Ferrari вперше за 11 років представила новий суперкар вартістю €3,6 мільйона
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|