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Найпотужніший у світі
біоелектричний генератор:...

Найпотужніший у світі біоелектричний генератор:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 09:33

Найпотужніший у світі біоелектричний генератор:...

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники виявили, що ці живі істоти не просто здатні «запалити» різдвяну ялинку, а й також мають вельми дивну анатомію.

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Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії
R2
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