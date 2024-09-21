Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Дивися повний текст
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09
Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|