«Слово і діло» проаналізувало, як влада країн Євросоюзу допомагає батькам.
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Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:54
Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це...
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Дивися повний текст
Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається
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