RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Допомога для догляду за
дитиною в країнах ЄС: як це...

Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:54

Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це...

Пропонуємо до обговорення:
«Слово і діло» проаналізувало, як влада країн Євросоюзу допомагає батькам.

Дивися повний текст
Допомога для догляду за дитиною в країнах ЄС: як це відбувається
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100163
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 16:54

Чому ви не даєте нормально посилання на першоджерело?
bodia1406
 
Повідомлень: 171
З нами з: 27.08.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середні зарплати в країнах Європи
R2 » П'ят 20 вер, 2024 19:07
7 1143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2024 11:41
Примат
У яких країнах можуть безкоштовно навчатися українці:...
R2 » Сер 24 кві, 2024 11:05
1 946
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 11:05
megasxron
У яких країнах не дозволено подвійне громадянство...
R2 » Сер 24 січ, 2024 13:29
1 448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2024 13:29
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.